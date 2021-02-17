صحيفة: تجهيز 250 شاحنة لمواجهة العاصفة الثلجية شمالي إسرائيل

تساقطت الثلوج شمالي إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من الجو المشمس شبه الصيفي.

بدأ التغيير المفاجئ في الطقس شبه الصيفي، الذي تمتعت به القدس منذ أسابيع، عندما بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وبدأت الأمطار الغزيرة في التساقط في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي يشيفا وورلد" الإسرائيلية.

גם בשלג הכבד בחרמון חיילי צה"ל עורכים אימונים בשביל לשמור עלינו. pic.twitter.com/YEbGiIAr2V — אריאל אלחרר (@ariel_elharar_) February 17, 2021

وكانت هضبة الجولان المحتل قد تعرضت للثلوج بعد ظهر اليوم الأربعاء، أكثر مما كانت عليه منذ سنوات وتم إغلاق تسعة طرق سريعة على الأقل في شمال إسرائيل أمام حركة المرور كما تم إغلاق مدخل مدينة تسفات.

גם בשלג הכבד בחרמון חיילי צה"ל עורכים אימונים בשביל לשמור עלינו. pic.twitter.com/YEbGiIAr2V — אריאל אלחרר (@ariel_elharar_) February 17, 2021

وقال رئيس بلدية القدس موشيه ليون: "إن البلدية مستعدة لمواجهة الثلوج، حيث تم تجهيز 250 عربة جليد وشاحنة ملح لإزالة الثلوج من الطرق. كما بذل عمال البلدية جهودًا لتحديد مكان أي شخص بلا مأوى وعززوا زيارات الرعاية الاجتماعية للسكان المستضعفين".

גם בשלג הכבד בחרמון חיילי צה"ל עורכים אימונים בשביל לשמור עלינו. pic.twitter.com/YEbGiIAr2V — אריאל אלחרר (@ariel_elharar_) February 17, 2021

واستمرت درجات الحرارة في الانخفاض على مدار اليوم كاملا مع تساقط الثلوج من حين لآخر في القدس.