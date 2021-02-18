روسيا تسجل روسيا ثالث لقاح ضد فيروس كورنا يوم 20 فبراير

أعلن مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحث والتطوير للمستحضرات المناعية تسجيل لقاح "كوفيفاك"، وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا في 20 شباط / فبراير الجاري.

ووفقا لموقع "stopcoronavirus"، من المتوقع تسجيل اللقاح في 20 فبراير، كما من المقرر إجراء اختبار واسع النطاق للدواء على 3 آلاف متطوع.

وبحسب الموقع، خلال المرحلة الأولى من الدراسة، تم تطعيم 200 متطوع باللقاح. لم يتم تسجيل أي آثار جانبية بعد التطعيم. وبدأت المرحلة الثانية في كانون الأول / ديسمبر الماضي في سانت بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وكيروف بمشاركة 200 متطوع.

وفي 20 كانون الثاني / يناير الماضي، تلقت وزارة الصحة الروسية من المركز وثائق لتسجيل "كوفيفاك" ليصبح ثالث لقاح تطوره روسيا.

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

كما أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، أن مركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك سجل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا".