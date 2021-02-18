إسرائيل: نطور منظومة دفاع جوي جديدة بالتعاون مع واشنطن

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها تعمل على تطوير منظومة دفاع جوي جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة تطوير إيران المستمر للصواريخ الباليستية الطويلة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية الباليستية الجديدة (آرو-4) بالتعاون مع واشنطن.

وذكرت الوزارة أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة ستكون المتعاقد الرئيسي على تطوير نظام آرو-4، وهو مستوى جديد من نظام دفاعي شيدته مع التركيز خصيصا على إيران.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تطوير آرو-4 مع الشركاء الأمريكيين سيؤدي إلى قفزة تقنية وميدانية.

وأكد أن تطوير هذه المنظومة يعيد إسرائيل إلى "ميدان القتال المستقبلي والتهديدات التي تطرأ في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

ويرى الزعماء الإسرائيليون أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديدا لإسرائيل وللعالم. وتقول إيران إنها تطور الصواريخ لأغراض دفاعية ولردع الهجمات.

وتعمل منظومات الصواريخ آرو-2 وآرو-3 بالفعل ضمن نظام متعدد المستويات يهدف لاعتراض وتدمير الصواريخ القادمة في المجال الجوي والفضاء.