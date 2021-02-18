ستولتنبرغ : قررنا تدريب القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم "داعش"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، توسيع مهام الحلف في العراق، لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية، لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، عقب ختام اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو، اليوم الخميس: "الناتو هناك (العراق) كمجوعة صغيرة، ولكن الآن سنتوسع أكثر ونحن سنفعل ذلك خطوة بخطوة".

وأضاف: "داعش سيطر على مناطق كبيرة في العراق... وعلينا ضمان ألا يعودوا مرة أخرى".

وتابع: "هناك قواعد عدة في العراق جاهزة للاستعمال... وزرت بعضها ورأيت كيف تعمل قوات الناتو بجانب القوات العراقية".

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز 2019، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية