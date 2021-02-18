صحيفة: دبلوماسيون أمريكيون في روسيا يطلبون التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

ذكرت تقارير أمريكية، أمس الأربعاء، أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين يخدمون في الخارج، وخاصة البلدان التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد عبروا عن إحباطهم من تأخر تطعيمهم ضد الوباء العالمي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقد عرضت 13 حكومة أجنبية على الأقل تلقيح الدبلوماسيين الأمريكيين بإمداداتهم الخاصة من لقاحات "مودرنا" و"فايزر/ بيونتك" الأمريكية.

فيما أشارت الصحيفة كذلك إلى أن المسؤولين الأمريكيين في روسيا طلبوا أن يتلقوا تطعيم من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، والذي لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض مواطنيهم في الصين اشتكوا من إخضاعهم لفحوصات مسحة شرجية لفيروس "كورونا" المستجد من قبل السلطات الصينية.

ويرى الأطباء الصينيون أن "المسحة الشرجية" أكثر فعالية من مسحة الأنف، على الرغم من الطبيعة غير السارة للإجراء.

وردا على أسئلة حول اختبار المسحة الشرجية للمسؤولين الأمريكيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تقوم "بتقييم جميع الخيارات المعقولة" لمعالجة الشكوى بهدف الحفاظ على "كرامة" المسؤولين الأمريكيين "بما يتفق مع اتفاقية فيينا بشأن علاقات دبلوماسية"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من COVID-19. تم إنشائه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.