هاري وميغان يردان على بيان ملكة بريطانيا بشأن عدم عودتهما للواجبات الملكية

رد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، على بيان ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، والذي تعلن فيه استقالتهما رسميا من منصبيهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة.

وأكد هاري وميغان عبر مكتبهما الإعلامي لملكة بريطانيا أنه "يمكننا جميعا أن نعيش حياة كلها خدمات، فالخدمة عالمية"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

كما أوضح مكتب الأمير هاري وميغان أنهما "لا يزالان ملتزمين بواجبهما وخدمتهما تجاه المملكة المتحدة وحول العالم، ويعرضان دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلاها بغض النظر عن دورهما الملكي والرسمي".

وكان بيان صدر، اليوم الجمعة، عن قصر باكنغهام يعلن فيه أن الأمير هاري (36 عاما) وميغان ماركل (39 عاما) لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور عام وشهر واحد من مشاركة "دوق ودوقة ساسكس" لخططهما للتخلي عن صفتهما الملكية، والتي جاءت مع فترة مراجعة مدتها عام واحد.

وقال بيان القصر، اليوم الجمعة: "عقب محادثات مع دوق ساسكس، فقد كتبت الملكة تأكيدا على أنه بابتعاده عن عمل العائلة المالكة فإنه لا يمكن أن يستمر هو وزوجته في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة".

وتابع البيان أن "الأمير هاري سيفقد تعييناته العسكرية الفخرية، والتي سيتم إعادة توزيعها لاحقا "بين الأعضاء العاملين في العائلة المالكة".

كما جاء في إعلان قصر باكنغهام: "بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، إلا أنه يظل "دوق ودوقة ساسكس" من أفراد الأسرة المالكة البريطانية المحبوبين للغاية".