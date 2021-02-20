إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا

قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدرس حاليا مقترح جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.