محمد بن زايد: اطلعت على أحدث النظم الدفاعية في "آيدكس 2021"

قال محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إنه اطلع على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها شركات السلاح العالمية في معرض "آيدكس 2021"، الذي تستضيفه الإمارات على مدى 5 أيام.

وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الأحد: "زرت معرض "آيدكس 2021" واطلعت على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها الشركات العالمية".

وتابع: "إقامة المعرض في موعده وحجم المشاركات، يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف".

وقال ولي عهد أبو ظبي: "آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول".

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتقام فعاليات الحدث العالمي على مدى 5 أيام تمتد من الأحد 21 فبراير/ شباط، وتستمر حتى الخميس 25 فبراير، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب الموقع الرسمي للمعرض.

زرت معرض "آيدكس 2021" واطلعت على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها الشركات العالمية..إقامة المعرض في موعده وحجم المشاركات يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف..آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول pic.twitter.com/k4VkI6hNAC — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 21, 2021

ويهدف هذا الحدث العسكري لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات العسكرية حول العالم ويساهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، التي تسعى لأن تصبح قبلة الخبراء في مجال الصناعات العسكرية حول العالم.

وتقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" سطرا مسيرة ريادة عمرها نحو 28 عاما، مشيرة إلى ما حققه المعرضان جعلهما أكبر معرضين متخصصين في مجال الصناعات الدفاعية إقليميا ودوليا.