مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن ستتخذ إجراءات لمحاسبة موسكو على نشاطها الخبيث

قالت الولايات المتحدة إنها سوف تتخذ إجراءات لمحاسبة روسيا على ما وصفته بأنشطتها "الخبيثة"، وذلك بعد أسابيع قليلة من اتصال بين رئيسي البلدين ناقش القضايا محل الخلاف.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الأحد: "على عكس إدارات سابقة، سنتخذ خطوات لمحاسبة روسيا على أنشطتها الخبيثة، والتي تشمل التدخل في المنظومة الديمقراطية الأمريكية، وتسميم المواطنين على الأراضي الأوروبية، وسنفعل ذلك في الوقت والشكل اللذان نختارهما".

وتابع سوليفان: "نؤمن أن فرض تلك العواقب سيكون له أثر على السلوك الروسي، نحن نعرف أن ذلك بالطبع لن يوقف [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] عن القيام بكل ما لا يعجبنا، ولكن لا زلنا نؤمن بأننا قادرون على اتباع نهج أكثر صرامة تجاه التصرفات الروسية السيئة".

واستطرد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ذلك لا يعني استبعاد إمكانية العمل مع روسيا في النقاط التي يكون من مصلحتنا القيام بذلك"، معطيا مثالا بأن "تمديد معاهدة ستارت والحد من الانتشار النووي هو بالـتأكيد من مصلحتنا".

وشهدت العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة توترات في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية عدد من الملفات، من بينها مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وادعاءات تسميم موسكو للمعارض أليكسي نافالني ومن قبله العميل السابق سيرغي سكريبال، وكذلك حول اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية ستارت.