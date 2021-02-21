تكساس ما زالت تعاني عشرات الآلاف بلا كهرباء

أكد حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، اليوم الأحد، إن عشرات الآلاف من الأشخاص مازالوا بدون كهرباء في الولاية حتى الآن.

وقال أبوت، إن "نحو 30 ألف شخص في تكساس ما زالوا بدون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة".

وأضاف، أبوت، أنه "ستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الأشخاص في وقت لاحق اليوم أو غدا الإثنين".

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق اليوم الأحد، على إعلان تكساس منطقة "كارثة كبرى"، ويفتح الإجراء الباب للتمويل الفيدرالي للأفراد في تكساس، وتوفير الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وتقديم القروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وفقا لرويترز.

ويخطط بايدن لزيارة تكساس في أقرب وقت لتقييم الاستجابة الفيدرالية. ويعاني الملايين من سكان تكساس من انقطاع التيار الكهربائي ويعاني أكثر من نصف الولاية من انقطاع خدمة المياه مع تفعيل إشعارات الماء المغلي.