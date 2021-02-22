تأجيل إمدادات لقاح "فايزر" إلى أوكرانيا حتى أوائل مارس

أعلن نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو إن إمدادات لقاح "فايزر" لأوكرانيا تم تأجيلها إلى أوائل مارس/ آذار المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، أشار تيموشينكو إلى أنه كان من المقرر تسليم الدواء في نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.

وقال تيموشينكو: "كان من المفترض أن يحدث هذا في نهاية فبراير. لسوء الحظ، تم تغيير مواعيد التسليم. نحن نتوقع استلام الإمدادات بداية شهر مارس".

وأضاف تيموشينكو: "لقاح فايزر سيتم تسليمه إلى أوكرانيا كجزء من مبادرة COVAX العالمية".

وفي 16 فبراير/شباط الجاري قدمت شركة "فايزر" الأمريكية المستندات لتسجيل لقاحها عدوى فيروس كورونا في أوكرانيا.