ملياردير إماراتي يعلن بدء تشييد "مدينة ذكية" في العاصمة البيلاروسية مينسك

أعلن محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية إماراتية عن البدء بإنشاء "مدينة ذكية" جديدة، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بمساحة تصل إلى 900 هيكتار.

وناقش رئيس مجلس إدارة الشركة تفاصيل إنشاء المدينة الذكية مع وفد من رئاسة الحكومة البيلاروسية، وأكد الطرفان أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى مليارات الدولارات.

​وقال العبار: "بعد الاجتماع، أستطيع أن أقول إن البداية المتوقعة للمشروع ستكون بعد حوالي شهر. اليوم ناقشنا معظم القضايا العالقة، كما أود أن أشكر الحكومتين الإماراتية والبيلاروسية على مساعدتهما"، بحسب ما ذكر موقع "mir24"، الإماراتي.

سيوفر مشروع المدينة فرص عمل لأكثر من 70 ألف شخص. المستثمر العربي نشط في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط. كما قامت الشركة ببناء أطول ناطحة سحاب في العالم "برج خليفة".