نتنياهو يترأس اجتماعا لمناقشة موقف إسرائيل من احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني

استعرض اجتماع إسرائيلي رفيع ترأسه، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آلية التعامل الإسرائيلي مع اعتزام الإدارة الأمريكية العودة إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "هذه المداولات جرت بمشاركة رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شبات إلى جانب وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي، وعدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن".

وذكرت الهيئة أن: "الاجتماع امتد لثلاث ساعات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن: "هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات سيعقدها نتنياهو لتحديد موقف وآلية تعامل إسرائيل مع عزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

وأضافت أن: "من بين القضايا التي تناولها الاجتماع، منع التموضع الإيراني في اليمن والعراق وسوريا، وأيضا مراقبة وثيقة وشفافة على جميع المنشآت النووية".

وكان من المقرر أن تعقد هذه الجلسة يوم الخميس الماضي، إلا أنها تأجلت بعد اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو وبايدن.