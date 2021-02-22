بوريل يدعو لرفع العقوبات عن إيران وعودة الأخيرة للاتفاق النووي

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لرفع العقوبات الأمريكية على إيران وعودة الأخيرة للاتفاق النووي، في وقت تواصل طهران التحلل من التزاماتها ضمن الاتفاق الموقع في 2105 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، "نريد عودة إيران للاتفاق بشكل كامل ورفع العقوبات الأمريكية، وهذا الاتفاق مهم للأمن والاستقرار في المنطقة.. وسأبحث عن حلول مناسبة كمنسق لخطة العمل".

وتابع بوريل، "نحن قلقون جدا من نية إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وغدا تطبق إيران قرارها، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلت مع طهران إلى تفاهم مؤقت".

وقالت الوكالة: إن "هذا سيسمح بتحقيقات مستقبلية، وهذا يعطينا الفرصة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وصادقت إيران، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب (أكثر من 20%) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدا الموافق 23 فبراير/شباط إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.