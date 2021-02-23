السلطات الأمريكية تعتقل زوجة أمبراطور المخدرات المكسيكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين أن السلطات ألقت القبض على زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي، خواكين غوزمان، الشهير باسم "إل تشابو" الزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب تورطها المزعوم في تهريب المخدرات دوليا.

وبحسب وكالة "رويترز" تم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاما) في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الثلاثاء. وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين.

ولم يتسن التعرف على محامي كورونيل. ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن. وتحمل كورونيل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية.

وجاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاما) في بروكلين حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة عندما كان زعيما لعصابة سينالوا.