رئيس الوزراء البريطاني يدعو قادة العالم لمكافحة تغير المناخ

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، قادة الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمكافحة تغير المناخ.

موسكو - سبوتنيك. وقال جونسون: "مهمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي مكافحة أخطر التهديدات للسلام والحفاظ على الأمن، وهذه ا لتهديدات هي تغير المناخ ... يشكل الاحتباس اﻟﺣراري على كوكب الأرض تهديدا أمنيا. وعلى عكس القضايا الأخرى التي يتعامل معها مجلس الأمن ، نحن نعرف كيفية حل هذه المشكلة، من خلال مساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، وخفض الانبعاثات إلى الصفر في جميع أنحاء العالم، وبهذا لن نحمي التنوع البيولوجي الغني لكوكبنا فحسب، بل نضمن أيضًا ازدهاره وأمنه".

هذا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم قمة لقادة العالم عبر الفيديو بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لمناقشة آثار تغير المناخ على السلام العالمي في قضية تختلف آراء الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس بشأنها.