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    الجيش الإثيوبي

    إثيوبيا تضع شرطا قبل بدء الحوار مع السودان

    © AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
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    وضعت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، شرطا قبل بدء الحوار مع السودان وإنهاء الخلافات الأخيرة.

    جنود الجيش السوداني الحر
    © AFP 2021 / Albert Gonzalez Farran
    السودان يؤكد للسعودية أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تغول جيشه على أراضيها كاذبة
    وقال دينا مفتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:" موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض".

    ودعا المسؤول الأثيوبي، السودان للجلوس والتفاوض وحل الخلافات وديا"، مؤكدا أن بلاده لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم.

    وكرر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "الاتهامات بوجود طرف ثالث يغزي الصراع"، قائلاً: "متمسكون بموقفنا حول وجود طرف ثالث يعمل على تحريك ودفع المكون العسكري بالسودان للدخول في خلافات مع إثيوبيا".

    واعتبر مفتي، أن "استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون بتغراي وانتهاكه لحدودنا، يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة".

    وكانت إثيوبيا، حذرت يوم الجمعة الماضي، السودان من "خطأ فادح"، داعية إياها إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين"، فيما أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا شديد اللهجة، ردا على البيان الإثيوبي بشأن الصراع على الحدود بين البلدين.

    وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر"، مطالبة إثيوبيا بالكف عن "إدعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".

    وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان إلى وقف ما سمته "نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي".

    في سياق متصل، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، بانها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في بمنطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

    انظر أيضا:

    إثيوبيا وجنوب السودان توقعان اتفاقية تعاون عسكري
    السودان يرد على اتهام إثيوبيا له بالعمالة لصالح طرف ثالث
    "إهانة لا تغتفر"... السودان يصدر بيانا شديد اللهجة ويرد على إثيوبيا
    بعد "الخطأ الفادح" و"الإهانة"... الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا
    إثيوبيا تحذر السودان من "الخطأ الفادح" وتوجه "دعوة أخيرة" بشأن النزاع الحدودي
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