خامنئي: إذا أردنا سلاحا نوويا فلا "المهرج الصهيوني" ولا غيره يمكن أن يمنعنا

أعاد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، تأكيد عدم رغبة إيران في حيازة السلاح النووي، لكنه شدد على أنه لا أحد بإمكانه منع إيران من ذلك إن أرادت.

وقال خامنئي في تغريدة "ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل الى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول إلى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك"، معيدا تأكيد الضوابط الشرعية والإسلامية التي تحول دون ذلك.

That international Zionist clown has said they won't allow Iran to produce nuclear weapons. First of all, if we had any such intention, even those more powerful than him wouldn't be able to stop us. 1/2 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 22, 2021

وتستعد إيران لتقليص عمل المفتشين، من دون أن توقف التعاون معهم بشكل كامل.

وهي توصلت الأحد لاتفاق موقت مع الوكالة الدولية خلال زيارة قام بها مديرها العام رافايل غروسي الذي أعلن بعد عودته الى فيينا، أن الاتفاق التقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش حتى ثلاثة أشهر.

Second, we are not after nuclear weapons. This is based on Islamic fundamentals and commands that prohibit weapons that are used for killing ordinary people. The one that massacres 220,000 people with nuclear weapons is the US. 2/2 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 22, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن سفير طهران الى الوكالة كاظم غريب أبادي قوله "بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم (20:30 ت غ) لن يكون هنالك شيء باسم الالتزامات خارج إطار اتفاق الضمانات وقد تم إصدار الإيعازات اللازمة للمنشآت النووية بهذا الصدد".

في المقابل، أشاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بمهمة غروسي، مجددا "في الوقت نفسه الدعوة إلى إيران للالتزام بعمليات التفتيش وتعهداتها الأخرى بشأن منع انتشار الأسلحة النووية".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وجدد خامنئي الاثنين التأكيد أن إيران مستعدة للعودة الى التزاماتها بشرط عودة الآخرين.

وقال "عندما تركت الولايات المتحدة وتبعها الآخرون، القرآن يأمرنا بترك التزامنا أيضا، لكن حكومتنا المحترمة لم تتخل عن التزاماتها وقلّصتها تدريجيا، وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا إلى التزاماتهم".