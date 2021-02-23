مقتل أكثر من 50 سجينا في أعمال شغب داخل 3 سجون بالإكوادور

لقي أكثر من 50 سجينا، اليوم الثلاثاء، مصرعهم بعد اندلاع أعمال شغب داخل ثلاثة سجون في الإكوادور، بحسب الشرطة المحلية.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة الوطنية في حسابها على موقع تويتر أن أكثر من 50 سجينا لقوا مصرعهم بعد أعمال شغب داخل سجون بمدن غوياس، أزواي وكوتوباكسي بالإكوادور.

فيما أكدت السلطات الإكوادورية أنها باتت تسيطر على الموقف في الوقت الحالي في السجون الثلاث.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، فإن رئيس البلاد لينين مورينو، قال عبر حسابه بموقع تويتر إن "المنظمات الإجرامية" دخلت في أعمال عنف متزامنة في عدة سجون.

وأوضحت السلطات الإكوادورية أنها سوف تعلن التفاصيل الأخرى في وقت لاحق.