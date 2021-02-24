تسجيل
09:46 GMT24 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سياح يشاهدون غروب الشمس في مدينة جوريمي - تركيا

    اللحظات الأخيرة للمرأة التي ألقاها زوجها من ارتفاع 1000 قدم... فيديو

    © AP Photo / Gero Breloer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048197740_0:296:3116:2048_1200x675_80_0_0_e7cd8feb6009ec8c46cb15a2fbf3f818.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102241048197827-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-1000-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    نشرت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا لما قالت إنه يسجل اللحظات الأخيرة للمرأة التركية التي اتهم زوجها بإلقائها من قمة جبل أثناء تنزهما، رغبة في حصوله على التأمين الخاص بها.

    ويُظهر الفيديو الزوجين هاكان أيسال (40 عاماً)، وزوجته الضحية سمرا أيسال (32)، وهما على القمة الصخرية، في وادي الفراشات المعروف في مدينة موغلا، خلال رحلة سياحية عام 2018.

    والأسبوع الماضي، ألقي القبض على هاكان بتهمة قتل زوجته، سيمرا بتعمد إلقائها من قمة جبلية يصل ارتفاعها 1000 قدم في مدينة موغلا، من أجل الاستفادة من تأمينها الذي يبلغ 400 ألف ليرة، أي نحو 57 ألف دولار.

    ​وقدم الادعاء التركي لائحة اتهام ضد الرجل، وعليه تم إلقاء القبض عليه، والقضية ما زالت قيد التحقيق حتى الآن.

    وفي المقطع المتداول يظهر هاكان وهو يساعد زوجته على النزول للجلوس على صخرة في الجبل، وقالت وسائل إعلام تركية إن سياحاً كانوا في المكان وصوروا المقطع.

    ويُسمع صوت رجل في التسجيل، ربما هو من يقوم بتصوير المقطع، يقول وهو يشاهد الزوجين: "إما أن الزوج سيرمي زوجته، أو أنها هي من سترميه".

    ويقول ممثلو الإدعاء إن السبب الوحيد وراء جلوسهما على قمة الجرف لمدة ثلاث ساعات، هو أن يتمكن من التأكد من عدم وجود أي شخص حوله، وبمجرد تأكده قتلها عمدا.

    ​وذكرت لائحة الاتهام المعدة لجريمة "القتل العمد" ضد الزوج، أنه خطط لهذه المحنة من أجل الحصول على ضمان قدره 40865 جنيه استرليني من التأمين.

    ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، 17 يناير 2020
    © AFP 2021 / Juni Kriswanto
    بعد اصطحابها لالتقاط سيلفي... زوج يلقي بزوجته من أعلى جبل

    وفي نهاية المقطع المتداول، يظهر الزوجان وقد جلسا تحت شجرة على رأس القمة الجبلية، وهي نفس الشجرة التي ظهرت في صور السيلفي الأخيرة التي التقطتها سمرا وزوجها هاكان قبل أن تسقط وتموت مع جنينها حيث كانت حامل به في الشهر السابع.

    وتتهم عائلة الضحية الزوج بتدبير عملية القتل، وقال نعيم يولجو شقيق الضحية، أمام المحكمة إنه وعائلته عندما ذهبوا إلى مركز الطب الشرعي للحصول على الجثة، "كان هاكان جالساً في السيارة، ولم يكن يبدي أي حزن، بينما نحن كعائلة كنا محطمين".

    أما الزوج فنفى أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، وقال: "بعد التقاط صورة وضعت زوجتي الهاتف في حقيبتها وطلبت مني لاحقاً أن أعطيها الهاتف، ثم نهضت وسمعت زوجتي تصرخ ورائي عندما مشيت على بعد خطوات قليلة لإخراج الهاتف من حقيبتها، ولم تكن هناك عندما عدت، أنا لم أدفع زوجتي".

    انظر أيضا:

    جريمة غريبة في السعودية... قتل زوجته ليلا وطلب منها إعداد الإفطار صباحا
    قتل أمه وزوجته وبناته من أجل حبيبته... مفاجأة تكشف جريمة بشعة في مصر
    خليجي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
    شاهد لحظة اعتقال مرتكب مجزرة جماعية... قتل زوجته وشقيقه و7 آخرين
    فرنسا... انطلاق محاكمة رجل قتل زوجته وأحرق جثتها
    بعد اصطحابها لالتقاط سيلفي... زوج يلقي بزوجته من أعلى جبل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الحمم الحمراء الساخنة تتدفق مع استمرار ثوران بركان جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، جزيرة صقلية، إيطاليا، 21 فبراير 2021
    أنهار من الحمم النارية... أقرب نقطة تصوير لبركان إتنا
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك