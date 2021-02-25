كوريا الجنوبية تؤكد "صدق" جهودها للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي-يونغ، صدق سيئول في جهود الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأفادت وكالة "يونهاب" أنه ردا على دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإيجاد حل سريع لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، صرح الوزير الكوري بأن الحكومة الكورية الجنوبية تبذل جهودا صادقة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

ودعا الوزير جونغ إلى الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، وقبطانها الكوري الجنوبي.

وقالت مصادر إن الوزيرين ناقشا سبل تحويل بعض الأموال المجمدة إلى سويسرا لاستخدامها في اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية، التي تسمح للشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بإرسال أدوية وسلع حيوية أخرى إلى إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأعرب الوزير جونغ عن دعمه لجهود الأطراف المعنية لإجراء حوار من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" إن الوزير ظريف أكد خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي أن إجراءات كوريا الجنوبية غير القانونية أثرت على العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين.

وأعرب الوزير ظريف عن أمله في السماح بوصول البنك المركز الإيراني إلى الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن.

وبخصوص احتجاز ناقلة النفط الكورية، قال الوزير إن هذه القضية هي قضية فنية وسيتم التعامل معها من قبل السلطات القضائية، ولن تدخر إيران أي جهد لضمان حصول البحارة المحتجزين على خدمات الصحة والرعاية والمساعدة القنصلية.