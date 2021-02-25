قائد القوات الأمريكية في أوروبا يرى خطرا على وجود بلاده

قال قائد عسكري أمريكي إن روسيا تشكل خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الجنرال تود وولترز، قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، "أن روسيا تقوم بخطوات نحو زعزعة استقرار العالم... ولا تزال تشكل خطرا يهدد وجود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائنا الأوروبيين".

ووفق قائد قوات الناتو، فإن روسيا تقوم بهذه الخطوات على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية ضدها.

وزعم الجنرال الأمريكي أن روسيا تحاول الإبقاء على النفوذ، الذي تم نشره في مناطق العالم في زمن الاتحاد السوفييتي، وأنها تستخدم القوة ضد بلدان الجوار.

وليس هذا فقط، بل تلجأ روسيا إلى استخدام أدوات غير تقليدية مثل الشركات العسكرية الخاصة، حسب تعبيره، في محاولة لتخويف وإضعاف الولايات المتحدة وحلفائها والتفرقة بينهم، حسب الجنرال وولترز.

وردد قائد قوات الناتو في أوروبا معزوفة الخطر الروسي الوهمي من دون أن يذكر أن حلف الناتو يواصل استفزازاته ضد روسيا من خلال تكثيف النشاط العسكري عند حدودها، وأن روسيا تضطر إلى الرد على استفزازات الناتو.

وشددت موسكو مرارا وتكرارا على أن البلاد ليس لديها نوايا عدوانية تجاه الدول الأخرى، في الوقت نفسه، يلاحظ الجانب الروسي النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وكتلة الناتو على حدودهما. وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى "الطابع المناهض لروسيا" لأعمال حلف شمال الأطلسي. ووفقا له، فإن الوزارة تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية البلاد بشكل موثوق.