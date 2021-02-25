تدريبات غريبة تقوم بها بعض جيوش العالم

تتبع العديد من جيوش دول العالم عددا مختلفا من أشكال التدريبات العسكرية التي تتسم بعضها بشيء من الغرابة.

تهدف التدريبات إلى تهيئة وتجهيز المقاتلين لظروف غير اعتيادية خلال فترات الحرب أو الأسر أو غيرها، وبحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، هذه أغرب تدريبات بعض جيوش العالم.

تشرب دماء أفعى الكوبرا وتأكل العقارب...المارينز الأمريكي

تشارك هذه القوات كل عام في مناورات "الكوبرا الذهبية العسكرية المشتركة" بمشاركة عد من الجيوش.

ويقوم الجنود المشاركون في المناورات بإجراء تدريبات تدعى "القدرة على النجاة" تتضمن قتل الدجاج بالأيدي دون استخدام سكين، وأكل العقارب والعناكب الضخمة وهي حيّة، إضافة إلى اصطياد أفاعي الكوبرا وشرب دمائها.

"الطريق إلى الجنة"...تدريبات جيش تايوان

يتعين على مشاة البحرية التايوانية الزحف عبر ممر صخري أمام زملائهم المجندين لإنهاء الدورة التدريبية، فيما يسمى اختبار "الطريق إلى الجنة"، والذي يعتبر آخر مرحلة من برنامج تدريب برمائي مكثف لمدة 9 أسابيع.

الزحف على سلك معدني...القوات المكسيكية

يتعين على الجنود الراغبين بالانضمام إلى قوات مشاة البحرية أن يجروا تدريبا صعبا، وهو الزحف فوق سلك معدني رفيع يمتد لعشرات الأمتار دون أن يسقطوا عنه، والنجاح به هو أحد شروط قبول انضمامهم.

الموز على الرأس...الجيش الفلبيني

يتعين على جنود مشاة البحرية في الفلبين حمل موزة على رؤوسهم طيلة فترة تناول وجبة الغداء بشكل يومي بهدف تمكينهم من تحقيق التوازن في جميع المواقف، وفي حال سقطت الموزة فيتعين عليهم أكل الموزة مع قشرها.

تحطيم الصخور بالأيدي والرأس...الجيش الصيني والكوري الجنوبي

تجري قوات هذيين البلدين تدريبات فن الدفاع عن النفس باستخدام أساليب تتعلق بتحطيم الصخور بالأيدي والرأس.

تفكيك الأسلحة تحت الماء...الجيش الألماني

تفرض شروط الانضمام للقوات الخاصة تدريبات صعبة من ضمنها القدرة على فك الأسلحة والمسدسات وجمعها تحت الماء.