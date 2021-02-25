الرئيس الأرميني: لن نسمح بحصول انقسام ويجب رفض أي محاولة لزعزعة الاستقرار

أعلن الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، أنه سيتخذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوترات في بلاده، والتي نشأت إثر مطالبة الجيش باستقالة رئيس الوزراء، نيقول باشينيان، الذي خرج مع أنصاره في مسيرة بشوارع العاصمة يريفان ردا على هذه المطالبات.

يريفان - سبوتنيك. كما دعا الرئيس الأرميني شعبه لنبذ التعصب وعدم السماح بحدوث أي انقسام.

وقال سركسيان في بيان منشور على موقع الرئاسة: "أبادر على وجه السرعة باتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات وإيجاد حل سلمي للوضع".

ودعا سركسيان إلى عدم الانصياع للاستفزازات وتجنب دعوات التعصب. وقال: "لا يمكن لشعبنا السماح بالانقسام، يجب علينا رفض أي محاولة لزعزعة استقرار الدولة".

كما سركسيان دعا جميع الجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون والقوى السياسية وجميع المواطنين إلى التحلي بضبط النفس.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء الأرميني، أنه سيلقى كلمة أمام الشعب من ساحة الجمهورية في العاصمة يريفان في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش)، على خلفية الوضع في البلاد.

ووصف باشنيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.