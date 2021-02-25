صحيفة: معدل عدوى كورونا يرتفع في إسرائيل رغم تواصل التطعيم

على الرغم من استمرار حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلا أن معدل العدوى يشهد ارتفاعا في إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت الصحيفة إن البيانات أظهرت أن معدل العدوى ارتفع إلى 0.93 اليوم الخميس مقارنة بـ 0.9 في اليوم السابق، و0.79 يوم الأحد الماضي.

وذكر مسؤول بارز في وزارة الصحة، اليوم، إن الجدول الزمني للخطة المكونة من خمس خطوات لإعادة فتح البلاد التي كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السابق ليس مضمونا.

ووفقا لتوصيات وزارة الصحة فإنه في حال استمر المعدل في الارتفاع فإن إسرائيل سوف تجبر على وقف خطة إنهاء الإغلاق.

وتستورد إسرائيل لقاحي فايزر/بيونتيك ومودرنا، وأعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر لنحو 50 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة حتى الآن، في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

ويوم الأحد، أعادت إسرائيل فتح العديد من الأعمال، بما في ذلك المحلات التجارية ومراكز التسوق، لكن دخول بعض المرافق الترفيهية يقتصر على من تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين من كوفيد-19.

وعاد العديد من أطفال المدارس إلى الفصول الدراسية لكن تلاميذ المدارس الإعدادية ما زالوا يتلقون دروسهم في المنزل، في حين يُسمح للمطاعم بتقديم الوجبات السريعة والتوصيل فقط.