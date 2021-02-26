علييف: في حال عدم تنفيذ شروط الاتفاقية الخاصة بقره باغ... أرمينيا ستجد نفسها في وضع أكثر حرجا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن أرمينيا ستجد نفسها في موقف حرج في حال عدم استيفائها شروط اتفاقية إقليم ناغورني - قره باغ.

وأشار علييف إلى أن ما يحدث في يريفان هو شأن داخلي لأرمينيا، وأعرب عن أمله في ألا تؤثر هذه الأحداث على تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باغ.

وقال علييف: "الأحداث الأخيرة في أرمينيا شأن داخلي. اليوم أرمينيا في وضع صعب لدرجة أن العمليات الجارية هناك تهز إلى حد كبير أسس الدولة في البلاد. والبيان الموقع في 9 نوفمبر، قيد التنفيذ ويجب تنفيذه بالكامل".

يتبع..