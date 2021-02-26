"لإصلاح الخراب ولأول مرة في التاريخ" .. مواطن روسي يقرر الترشح لمنصب عمدة نيويورك

قال فيتالي فيليبشينكو، وهو مواطن روسي يعيش في الولايات المتحدة، إنه يعتزم الترشح لمنصب عمدة نيويورك لتعليم المدينة كيفية استخدام الميزانية بحكمة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في 22 يونيو/حزيران، وتجرى الانتخابات العامة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، والآن يشغل الديمقراطي بيل دي بلاسيو منصب عمدة نيويورك، يعتزم فيليبشينكو الناطق بالروسية الترشح كمرشح مستقل.

فيتالي من سيبيريا، جاء إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو متزوج من امرأة أمريكية، لديه شركة الشحن الخاصة به.

قال فيليبشينكو لوكالة "سبوتنيك"، موضحًا سبب قراره الترشح لمنصب رئيس البلدية، "لدي شركة لنقل البضائع، أي أننا على الطريق باستمرار، ونشهد باستمرار المشاكل، رأيت أن ميزانية نيويورك تُستخدم على نحو غير كافٍ، على سبيل المثال، يتم وضع الأسفلت، ويبلغ متوسط ​​عمر الإسفلت الجديد 15 عامًا، على الأقل عشر سنوات، وهذا ما يسمى، بالسرقة من الميزانية، وتسائلت لماذا تنفق هذا النوع من المال؟".

ويضيف، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة لا تقل أهمية، في رأيه، هي "قضايا الإسكان والتعليم الميسور بالتكلفة الباهظة".

وفقًا لفيليبشينكو، "فإن الأشخاص الذين يترشحون لمنصب العمدة، على سبيل المثال، أصحاب الملايين، لا يفكرون في الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط: "لديهم نفسية القرش".

يقول فيليبشينكو: "لدي برنامج مكثف، المرشحون الآخرون ماذا يفعلون: كتابة 100 صفحة من الوعود الجميلة، لكني لا أرى كيف سيفيون، ليس لدي 100 صفحة على موقعي، لأنني أحب التواصل مباشرة فالمهم أن يكون الرجل جادا بعيدا عن كثرة الثرثرة".

وأكد فيليبشينكو أنه لا يتخلى عن الجنسية الروسية. ويقول:

ما زلت مواطنًا روسيًا، ولدت في روسيا، وأعشق روسيا، وأحب روسيا، كان لدي حلم هو السفر أمريكا، لقد حققت ذلك، في الواقع، أعطتني الديمقراطية الفرصة لتحقيق ليس فقط الأعمال، ولكن حتى للمشاركة في السياسة.

وأشار، في الختام، إلى إلى أنه "سيدخل التاريخ بالفعل كأول مرشح روسي لمنصب عمدة نيويورك".