هذا ما سيعلنه ترامب في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض

يقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت لاحق، اليوم الأحد، نفسه على أنه "مستقبل" الحزب الجمهوري الممزق.

وبحسب "رويترز"، نقلا عن مقتطفات من خطابه المزمع أن يلقيه أمام مؤتمر في أورلاندو بولاية فلوريدا، فإن ترامب سيعلن أن "الرحلة المذهلة التي بدأناها معا منذ أربع سنوات لم تنته بعد".

ويضيف ترامب في أول ظهور كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو ستة أسابيع: "نجتمع... للحديث عن المستقبل - مستقبل حركتنا، ومستقبل حزبنا، ومستقبل بلدنا الحبيب".

وسيقول ترامب "الحزب الجمهوري متحد. الانقسام الوحيد هو بين حفنة من المتسللين السياسيين في واشنطن العاصمة والجميع... في كل أنحاء البلاد".

وبحسب مستشاريه، فقد ناقش ترامب في أحاديث خاصة ترشحه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، لكن مقتطفات الخطاب لم تتضمن أي تلميح لما قد يفعله.

وخلال خطابه سوف يهاجم ترامب بايدن في محاولة لوضع نفسه في مقدمة المنتقدين للرئيس الجديد في موضوعات منها الهجرة والأمن على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك والتباطؤ في إعادة فتح المدارس المغلقة بسبب الوباء.

وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم تجاهل خطاب ترامب.