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    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020

    أمريكا تدين إثيوبيا على ما يحدث في إقليم تيغراي وأديس أبابا غاضبة من واشنطن

    © AFP 2021 / Eduardo Soteras
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    دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين أمس السبت إلى المساعدة لمواجهة أزمة آخذة في التفاقم في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وأدان الفظائع التي تشير تقارير إلى ارتكابها هناك.

    وأشار بيان بلينكن إلى خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع ما وصفه "بأزمة إنسانية آخذة في التفاقم"

    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
    © AFP 2021 / Ashraf Shazly
    نيويورك تايمز: تقرير سري يكشف عن عملية تطهير عرقي في إقليم تيغراي الإثيوبي

    وجاءت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين في تيغراي خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تكون جريمة في حق الإنسانية. ونفت إريتريا الاتهامات.

    أمريكا تدين العنف ضد المدنيين في تيغراي

    وقال بلينكن "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الفظائع المذكورة والوضع العام الآخذ في التدهور بمنطقة تيغراي في إثيوبيا".

    وأضاف "نطلب من الشركاء الدوليين، خاصة الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، العمل معنا لمواجهة الأزمة في تيغراي بما في ذلك عبر التحرك في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى المعنية".

    إثيوبيا غاضبة من تصريحات بلينكن

    قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم الأحد، إن بيانات الولايات المتحدة بشأن الشؤون الداخلية لإثيوبيا "مؤسفة".

    وأضافت في بيان نشر على فيسبوك،

    "يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور هي مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها، كدولة ذات سيادة، مسؤولة عن نشر الأجهزة والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها".

    وكانت قوات الحكومة الإثيوبية قد انتزعت في نوفمبر/تشرين الثاني السيطرة على مقلي عاصمة إقليم تيغراي من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تتهمها الحكومة المركزية بالتمرد، لكن القتال استمر بوتيرة أقل.

    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    إريتريا ترد لأول مرة على تقارير قتلها مئات المدنيين في مدينة إثيوبية بإقليم تيغراي

    وقُتل المئات في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم وتعاني المنطقة التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين نسمة من نقص في الغذاء والماء والدواء.

    ونفت إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في الصراع، لكن عشرات الشهود ودبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا أفادوا بوجودها.

    منظمة العفو تتحدث عن فظائع

    وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة رسمية، بيانا يوم الجمعة تزامنا مع تقرير منظمة العفو قالت فيه إن تحقيقات أولية أشارت إلى أن قوات إريترية قتلت عددا غير معروف من المدنيين في أكسوم، وهي مدينة قديمة بشمال إثيوبيا.

    وقالت إن القتل الجماعي جاء ردا على هجوم نفذه جنود الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

    وأضافت منظمة العفو، إن

    "جنودا إريتريين أعدموا رجالا وصبيانا في الشوارع وقاموا بعمليات نهب واسعة".
    الوقف الفوري للقتال

    وأشار بلينكن إلى التزامات إثيوبيا بالمحاسبة الكاملة بما في ذلك الدعم الدولي للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عائق.

    وقال "يمثل الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية من تيغراي خطوات أولى ضرورية".

    وأضاف "ويجب أن تتزامن مع إعلان جميع أطراف الصراع وقف الأعمال القتالية من جانب واحد والالتزام بالسماح بتوصيل المساعدات لمن هم في تيغراي دون عائق".

     

    انظر أيضا:

    بوريل: يصعب إيصال المساعدات إلى 80% من سكان تيغراي بإثيوبيا جراء الحرب الأهلية
    إثيوبيا توجه دعوة إلى لاجئي تيغراي في السودان
    إريتريا ترد لأول مرة على تقارير قتلها مئات المدنيين في مدينة إثيوبية بإقليم تيغراي
    نيويورك تايمز: تقرير سري يكشف عن عملية تطهير عرقي في إقليم تيغراي الإثيوبي
    الكلمات الدلالية:
    وزير الخارجية الأمريكي, إريتريا, إثيوبيا
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