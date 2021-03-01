مجلة: القوات الجوية الأمريكية تقر بفشل مشروع مقاتلة "إف-35"

وأشارت المجلة في مقال إلى أن "محادثات سلاح الجو الأمريكي حول الحاجة إلى إنشاء مقاتلات خفيفة جديدة هي اعتراف ضمني بفشل برنامج طائرات إف- 35 لايتنينغ II".

في الوقت نفسه، يضيف المقال، حتى لو قامت القوات الجوية الأمريكية بمثل هذه المحاولة، فهناك احتمال كبير أن يكرر السيناريو نفسه، ولن تحل المقاتلات الجديدة محل "اف-16"، ولكن مرة أخرى سيكون باهظ الثمن وغير موثوق به ومتوسط ​​مثل المقاتلة "اف-35".

تجدر الإشارة إلى أنه على خلفية المنافسة المتزايدة، كان تصميم "إف-35"معقدًا بشكل كبير، مما أدى إلى إبطاء التطوير وزيادة التكاليف وتقليل موثوقية المشروع. نتيجة لذلك، كان على قادة القوات الجوية قبول حقيقة أنهم لا يستطيعون تعويض طائرات "إف-16"، التي تم اختبارها عبر الزمن بنفس عدد طائرات "إف-35"، ليعترف الجيش بالفعل أنه سيتعين عليهم إطلاق برنامج جديد.

بتكلفة 1.7 ترليون دولار

نشرت قناة "MSNBC" تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن مقاتلة "إف -35" لا تستحق الضجة الإعلامية التي اختلقتها الإدارة الأمريكية السابقة وعلى رأسها ترامب، حيث كشف التقرير عن كمية كبيرة من العيوب في الطائرة الأمريكية الحديثة.

وأكد التقرير أنه يتعين على البنتاغون حل مشكلة صعبة فيما يتعلق في برنامج تصنيع المقاتلة، حيث أنه لم يتمكن من تزويد الجيش الأمريكي بأي طائرة بسبب مشاكلها الكثيرة، رغم تكلفتها الباهظة التي وصلت إلى 1.7 ترليون دولار.

ونشرت القناة بشكل ساخر مجموعة من تغريدات ترامب السابقة عن مقاتلة الشبح الحديثة، التي كان آخرها "عندما يسمع أعداؤنا هدير محرك "إف -35"، سيذهبون بعيدًا. سيفهمون أن يوم الحساب قد حان"، وأكد التقرير أن ترامب كان يردد الكلام الذي كان يتم تلقينه له عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وعن تصريح ترامب بأن الطائرة غير مرئية، قال محللو القناة إنه لم يكتشف أحد في البنتاغون كيف يشرح لترامب أن هذا التعبير غير دقيق، فهذا يعني أنه لا يمكن اكتشافه بواسطة الرادارات. لكن يمكن رؤية المقاتلة بسهولة بالعين المجردة.

وعن مشاكل الطائرة جاء في التقرير: "مع رحيل ترامب، يتعين على البنتاغون مواجهة سؤال صادق وصعب عن كيفية تسوية مشكلة "إف-35"، الحقيقة هي أنه لم يتخيل أحد أن الطائرة ستصبح عملاقًا حقيقيًا. كان من المفترض أن تكون شبحا ذكيا، ولكنها في الحقيقة تزن 25 طنًا وذلك يشكل عبئا كبيرا على سرعة الطائرة ورشاقتها".

وأضاف التقرير: "تم إنشاء الطائرة كبديل لطائرة "إف-16"، النموذج الأيقوني والكلاسيكي بين المقاتلات الأمريكية، السريعة والرشيقة والذي عفا عليه الزمن. الآن الطائرات القديمة فقط في الخدمة، لم نشترِ طائرات جديدة منذ 20 عامًا. ثم تظهر الطائرة "إف -35" فقط، ولكنها لن تدخل مجال الخدمة، تم تصميم هذه الطائرة في ثلاثة إصدارات بتقنيات رائعة تحولت إلى مجموعة من الأعطال الكارثية".

وختم التقرير بتصريح الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت رايش: "برنامج تطوير "إف -35" الفاشل كلفنا 1.7 تريليون دولار. وهذا يكفي لإيواء جميع المشردين في الولايات المتحدة 28 مرة. يمكننا استخدام هذه الأموال لإغلاق القروض لتعليم كل شخص في أمريكا".