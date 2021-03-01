بعد صدور الحكم... أين يقضي ساركوزي سنة سجنه؟

أدانت محكمة باريس الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.

ووفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، فرغم الحكم الصادر في حق ساركوزي، فإنه لن يرسل إلى السجن فعليا، حيث سيكون قادرا على قضاء عام واحد من السجن في منزله مع الخضوع للرقابة الإلكترونية، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

وطالبت النيابة المالية بالحكم على السياسي البالغ من العمر 66 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.

ونفى الرئيس الفرنسي السابق مرارًا التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة، قال: "إنه لم يرتكب قط أي فعل فساد ولم يستخدم منصبه الرسمي".

وتم النظر في ما يسمى بـ"قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، والتي تشير إلى عام 2014، من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى بداية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأصبح نيكولا ساركوزي، ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية عرفت بقضية "التنصت".