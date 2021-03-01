أرمينيا ستعود إلى نظام الحكم شبه الرئاسي... رئيس الوزراء يعلن الاستفتاء

أوضح رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، أنه قبل الاستفتاء سيتمكن البرلمان من تعديل بعض مواد الدستور في جلساته.

صرح بذلك رئيس وزراء أرمينيا في تجمع حاشد في ساحة الجمهورية، قائلا: "في أكتوبر من هذا العام، ستستضيف البلاد استفتاء على الدستور الجديد أو التعديلات عليه".

وأضاف باشينيان، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك أرمينيا": "كشف الدستور الذي تم اعتماده عام 2015 ودخل حيز التنفيذ في عام 2018 عن عدد كبير من أوجه القصور بالنسبة لنا، بما في ذلك أنه محفوف بمخاطر خلق حالات أزمة. ونعتقد أن الانتقال إلى شكل شبه رئاسي سيكون أحد أفضل الخيارات".

وتابع: "هذه العملية يجب أن تتم بتعاون وثيق مع البرلمان والحكومة والقوى السياسية والرئيس والمجتمع المدني".

وأفاد رئيس الوزراء بأنه "قبل الاستفتاء نفسه سيتمكن البرلمان من تعديل بعض مواد الدستور التي لا تتطلب تصويتا شعبيا".

يذكر أن أرمينيا تحولت من نظام شبه رئاسي إلى شكل برلماني للحكم في عام 2018، بناءً على استفتاء أجري في عام 2015.