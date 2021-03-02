ظنا منها أنها حامل... فتاة تكتشف إصابتها بالسرطان

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اشتكت بيكي بروثوود البالغة من العمر 18 عامًا من التعب والانتفاخ المستمر، وأظهر اختبار الحمل، نتيجة إيجابية.

وبحسب الصحيفة اشتبه الأطباء أن الحمل خارج الرحم لذا قرروا إجراء عملية جراحية. وخلال العملية اتضح أنها لم تكن حاملاً، وسبب التعب وجود ورم في المبيض.

وأوضحت بروثوود للصحيفة: "عندما استيقظت من التخدير، قيل لي أن حجم الورم كبير ولا يمكن إزالته.. في البداية لم أفهم ماذا يعنون بالورم؟".

وأشارت بروثوود إلى أن نتائج الخزعة أظهرت أن الورم كان خبيثًا ولكن في مراحلة الأولى. وقالت: انتصرت على المرض بعد تسعة أسابيع من العلاج الكيميائي، على الرغم من أن العلاج كان صعبًا، إلا أنه في غضون أسبوعين فقط عدت إلى دراستي في الجامعة".