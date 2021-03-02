الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية بسبب نافالني

وذكرت القناة التلفزيونية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات فرضت على "مسؤولين روس رفيعي المستوى" بسبب "سجن" نافالني، دون تحديد عدد الأشخاص الذين فُرضت القيود بحقهم، أو تفاصيل أخرى.

#BREAKING EU sanctions Russian officials linked to Navalny jailing pic.twitter.com/8gSKrxudvF — dpa news agency (@dpa_intl) March 2, 2021

اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، يوم 22 فبراير/ شباط، قرارًا سياسيًا بتوسيع العقوبات الشخصية المناهضة لروسيا، والتي ستؤثر على المتورطين في اعتقال نافالني. سيتم تبني العقوبات لأول مرة بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده في ديسمبر/ كانون الأول ،2020 ولم يتم تطبيقه بعد. وقد أدان الاتحاد الأوروبي مرارًا اعتقال نافالني وتخفيف العقوبة، ودعا إلى الإفراج عنه فورًا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم أمس، أن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي من المحتمل فرضها ضد مواطنين روس على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفا العقوبات الأوروبية بـ "الطريق المسدود".