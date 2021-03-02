روسيا تورد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من أمريكا

صرح رئيس مجلس إدارة شركة "شل" في روسيا، سيدريك كريمرز، اليوم الثلاثاء، أن المنتجين الروس، قاموا بتزويد سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بكمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالولايات المتحدة ، وهي 22 مليون طن.

موسكو- سبوتنيك. وقال كريمرز، خلال العرض الروسي للتنبؤات السنوية لشركة رويال "داتش شل" الأنغلو هولندية لسوق الغاز الطبيعي المسال، (إل إن جي آوتلوك 2021 ) : "انظروا، هذه هي إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، عادةً ما يأتي نصف هذه الإمدادات من الولايات المتحدة وروسيا، ولكن في عام 2020 يمكن أن ترى أن الغاز الطبيعي المسال الروسي تم توريده بكميات أكبر قليلا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الأسواق الأوروبية، وقد حدث هذا لأول مرة في هيكل إجمالي الصادرات".

وكما هو موضح من العرض التقديمي الذي قدمه كريمرز، في عام 2020، بلغ الحجم الإجمالي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي 84 مليون طن، منها 22 مليون طن، من روسيا، 20 مليون طن - من الولايات المتحدة، وتم توفير 42 مليون طن الباقية من مصادر أخرى.

وفي الوقت نفسه، وبحسب المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، تجاوزت روسيا بالفعل الولايات المتحدة من حيث إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عامي 2019 و 2018. وبذلك في عام 2019، صدرت روسيا 15.1 مليون طن، والولايات المتحدة، 12.7 مليون طن. في عام 2018، بلغت قيمة الشحنات من روسيا 4.4 مليون طن، من الولايات المتحدة، 2.7 مليون طن.