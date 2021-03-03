ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس أنه سيتم تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في بعض المناطق اعتبارًا من 8 آذار/ مارس.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رؤساء المناطق بشأن فيروس كورونا: "يمكن فتح المتاجر اعتبارًا من 8 آذار/مارس في المناطق التي يقل معدل الإصابة فيها (بفيروس كورونا) عن 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة)، وإذا معدل الإصابة أعلى، سيكون الشراء عبر الإنترنت".

وأضافت: "يمكن أيضا فتح المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والنباتات، وإذا معدل الإصابة أعلى من 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة) لكن بالحجز المبكر".

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أعلن، الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و19 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.