مقتل قائد الفيلق الثامن في تركيا بحادثة تحطم المروحية العسكرية... صور وفيديو

أكدت وسائل إعلام محلية تركية، اليوم الخميس، مقتل قائد عسكري كبير في حادثة تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل 9 عسكريين وإصابة 4 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية عسكرية أقلعت من ولاية بينغول شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، انقطع الاتصال بالمروحية العسكرية طراز "كوغار" عند الساعة 14.25 بالتوقيت المحلي في تركيا، بعد إقلاعها في طريقها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد.

وأشار موقع "sozcu" التركي إلى أنه من بين القتلى في حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن "الأزيغ" الفريق عثمان أرباش.

#تركيا: استشهاد 9 عسكريين في حادث تحطم مروحية

انقطع الاتصال بالمروحية عند الساعة 14.25 أثناء توجهها من ولاية "#بينغول" إلى ولاية #بيتليس بحسب وزارة الدفاع التركية

https://t.co/fGguxqSjJd pic.twitter.com/cZw3b4PP82 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2021

ونوه المصدر إلى أن الفريق (اللفتنانت جنرال) أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.

Military helicopter crashes in eastern Turkey, 9 martyredhttps://t.co/PvSjEjInhF — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 4, 2021

وقال حاكم محافظة أوردو، تونكاي سونيل: "تلقينا أنباء بأن المروحية، وفيها البطل والصديق الفريق عثمان أرباش باشا، تحطمت في بيتليس... لن ننساك أيها الرجل الجميل".

وفور تلقي خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.