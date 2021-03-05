هاريس تؤكد خلال مكالمة مع نتنياهو التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل، مؤكدة رفض محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".

ولفت البيان إلى أن هاريس أكدت لنتنياهو التزام "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

وأقرت المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الأمر أعلنت واشنطن اعتراضها عليه.