أسعار النفط تستمر في النمو وخام برنت يتجاوز الـ 69 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، تواصل ارتفاع سعر خام برنت وتجاوز سعره مستوى الـ 69 دولاراً للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ الثامن من شباط/يناير 2020.

موسكو - سبوتنيك. ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لمزيج نفط بحر الشمال برنت عند الساعة 17:41 بتوقيت موسكو بنسبة 3.28 بالمئة ليبلغ 68.92 دولار، وتجاوز قبل دقائق مستوى الـ69 دولارًا للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل، لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.1 في المئة، ليصل إلى 65.81 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط نموا لجلسة التداول الثالثة على التوالي، وارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، بأكثر من 4 في المئة على خلفية بيان تحالف "أوبك +".

وأعلن تحالف "أوبك +"، في الـ4 من آذار/مارس، الإبقاء على مستويات خفض إنتاج النفط خلال شهر نيسان/أبريل، مع استثناء روسيا وكازاخستان، والسماح برفع إنتاجهما من النفط بـ130 و20 ألف برميل يومياً على التوالي، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الموسمي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عقب الاجتماع الوزاري للتحالف الإبقاء على الخفض الطوعي وقدره مليون برميل يوميًا.