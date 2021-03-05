جونسون: 79 مليون استرليني لدعم برامج صحة الشباب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن تخصيص مبلغ 79 مليون جنيه استرليني لدعم برامج صحة الشباب خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أنه تحدث اليوم مع شباب من جميع أنحاء البلاد، بغرض الاستماع إلى تجاربهم خلال فترة الوباء العالمي.

وتابع قائلا: "نحن نعلم أن الأطفال والشباب يتمتعون بقدر لا يصدق من المرونة، ولكننا ندرك أيضا أن هناك الكثير ممن يعانون من المرض".

وأردف: "لهذا السبب نعلن اليوم عن تقديم حزمة دعم بقيمة 79 مليون جنيه استرليني للصحة العقلية للشباب ورفاههم، بما في ذلك الإطلاق السريع لفرق دعم الصحة العقلية في المدارس".

وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم، وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.

وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين.