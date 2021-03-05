باشينيان يناقش مع وزير الخارجية الأمريكي قره باغ والعلاقات

أعلنت الحكومة الأرمنية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قضية قره باغ ومسائل التعاون الثنائي.

يريفان – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "قيّم باشينيان عاليا الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لأرمينيا ودور الولايات المتحدة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتطرق الطرفان الوضع القائم في المنطقة بعد الحرب [النزاع في قره باغ]. تم تشديد على ضرورة استئناف العملية السلمية في إطار الرئاسة المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف البيان: "وزير الخارجية الأمريكي شدد على أهمية بناء علاقات الشراكة مع أرمينيا. وقيّم عاليا إنجازات أرمينيا في مجال الديمقراطية، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأرمينيا في إجراء إصلاحات".

هذا وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر نصف.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.