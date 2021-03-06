"لا أعرف لماذا أقول ذلك"... مادورو ينطق الإسبانية بالروسية بعد أن أخذ لقاح "سبوتنيك V".. فيديو

قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المزاح بعد تطعيمه باللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتلفظ ببعض الكلمات الإسبانية بالطريقة "الروسية".

وتم تداول مقطع فيديو نشره الرئيس الفنزويلي "بث مباشر" لأخذه اللقاح الروسي الفعال ضد كورونا.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

وتلقى مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، جرعاتهما الأولى من "سبوتنيك V" اليوم السبت.

وبعد الحقن، استذكر الزعيم الفنزويلي بابتسامة النكتة القائلة بأنه بعد التطعيم بـ"سبوتنيك V"، يمكن للمرء التحدث باللغة الروسية، وحاول القيام بذلك.

قال مادورو باللغة الإسبانية بعد الحقن: "لا أشعر بأي شيء" ، مضيفًا: "(لا أشعر) ولا حتى إسكالوس أو فيبراسكا، لا أعرف لماذا أقول ذلك".

في الإسبانية، توجد كلمة أسكوفريوس، والتي تُترجم إلى "قشعريرة"، وكلمة فيبر تعني "درجة الحرارة".