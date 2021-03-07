متظاهرون أمريكيون يحرقون أقنعتهم الواقية احتجاجا على إجراءات التقييد

ومع زيادة الاضطرابات النفسية اليومية، التي أصابت السكان والتي أحدثها انتشار الفيروس، أحرق المتظاهرون الأقنعة الواقية التي لازمتهم لفترات زمنية طويلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وانتشر عبر مواقع الانترنت مقاطع فيديو يظهر فيها المتظاهرون، وهم يشعلون النيران في حاويات القمامة المنتشرة في الشوارع، ويلقون أقنعتهم الواقية بها.

كما ظهر عدد كبير من الأطفال الذين يشاركون في المظاهرة ويحملون لافتات مكتوب عليها "لن أخنق نفسي" ويرمون بأقنعتهم في مواقع النيران المنتشرة.

وجاءت هذه المظاهرات مع تقديم المسؤولين في الولاية طلبا بجعل الأقنعة غير ملزمة، لا سيما بعد فرضها على السكان في أكثر من 11 مقاطعة فيها.