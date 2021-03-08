سويسرا تحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة

حصل مؤيدو مبادرة شعبية لحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة في سويسرا، على التصويت بأغلبية 51.2%.

بعد مرور عقد على تصويت وطني آخر حظر بناء المآذن، ستدخل سويسرا مادة في دستورها لحظر أغطية الوجه، بما في ذلك النقاب الإسلامي في الأماكن العامة، بحسب ما ذكر موقع "swissinfo" السويسري.

Proud of my commune and canton for voting against the ban. Disappointed in the people who voted for it. https://t.co/k0w6ZHKCJP — k (@misskate) March 7, 2021

​وبذلك، ستنضم سويسرا إلى خمس دول أوروبية أخرى في هذا الخصوص، بما فيها الجارتان فرنسا والنمسا، اللتان حظرتا بالفعل مثل هذه الملابس في الأماكن العامة.

ستشمل الاستثناءات من القانون أغطية الوجه لأسباب تتعلق بالأمن أو المناخ أو الصحة، مما يعني أن الأقنعة الواقية التي يتم ارتداؤها ضد "كوفيد-19" مقبولة. وسيستمر السماح بارتداء النقاب في دور العبادة.

أظهرت النتائج النهائية للتصويت يوم أمس الأحد، رفض ستة فقط من مقاطعات البلاد البالغ عددها 26 المبادرة، التي أطلقتها لجنة "Egerkinger" اليمينية، وهي نفس المجموعة التي كانت وراء التصويت على بناء المآذن في عام 2009.