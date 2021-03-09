وزير المخابرات الإسرائيلي يتحدث عن توجيه "ضربات إلى إيران"

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي كوهين، أن بلاده "قادرة على الدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني، وقادرة على توجيه ضربات إليها".

وقال إيلي كوهين، في مؤتمر صجفي ، إن طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية"، مؤكدا أن إسرائيل لا تسمح بذلك، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأعرب وزير الاستخبارات الإسرائيلي عن "معارضته الشديدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران، لأن ذلك معناه ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل.

وأفادت قناة "العربية"، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل قد حددت، على ما يبدو، العديد من الأهداف داخل إيران لضربها وشل قدرتها على تطوير قنبلة نووية. ونقلت القناة عن شبكة "فوكس نيوز"، أن غانتس قد شدد على ذلك الأمر، بقوله: "إذا أوقفهم العالم قبل امتلاك سلاح نووي، فستكون خطوة جيدة جداً. ولكن إذا لم يفعل، فيجب أن نقف بشكل مستقل وندافع عن أنفسنا بأنفسنا".