روحاني: أمريكا أقرت بفشل سياسة الحصار

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة.

جاءت تصريحات الرئيس روحاني، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في بلاده، مؤكدا أن القائمين على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة ولم تحقق أي نتيجة لهم.

ونقلت وكالة "إرنا"، عن لسان الرئيس الإيراني، قوله:

إن الجهات التي سعت وراء الحصار والحظر ضدنا، أقرت اليوم بهزيمة هذه السياسة، وأكدت أن الحل يكمن في العودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة.

وشدد روحاني على "أن التاريخ والأجيال القادمة ستشهد بأن الشعب الإيراني العظيم لم يخضع للضغوط القصوى، بل استطاع تجاوز الصعاب وإدارة شؤونه بنفسه".

وحول جائحة كورونا، أكد روحاني أن بلاده اتخذت خطوات راسخة لاحتواء هذه الأزمة والحد من تفشي الفيروس كما واصلت مسار التنمية والازدهار.

وتابع روحاني:

إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد ادعى مع بداية الجائحة بأنه سيرسل 4 أجهزة للتنفس الاصطناعي إلى إيران، لكن ردنا على هؤلاء تمثّل في إنتاج هذه الأجهزة محليا ومن ثم تصديرها إلى الخارج.

وأشار حسن روحاني إلى أن بلاده استطاعت بفضل الطاقات الشبابية المتخصصة بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج شتى مجالات الأجهزة والأدوات الطبية والعلاجية، مع المضي قدما في إنشاء خط إنتاج واسع للقاح المضاد لكورونا في البلاد.