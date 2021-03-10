بايدن ينسى اسم وزير الدفاع الأمريكي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أراد بايدن أثناء الخطاب أن يوجه الشكر إلى وزير دفاعه لويد أوستن، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس، لكنه تلعثم وبدا كأنه نسي اسم أوستين.

وقال بايدن: "أريد أيضًا أن أشكر الوزير.. الجنرال السابق.. ما زلت أسميه بالجنرال.. رفيقي الذي يدير هذه المؤسسة هناك".

واعتبر بعض المتابعين أن الرئيس نسي كذلك تسمية البنتاغون حيث لجأ إلى عبارة "هذه المؤسسة"، مع الإشارة إلى أن الرئيس تلفظ بعبارة "الوزير أوستين" قبل ذلك خلال الكلمة عندما كان يقرأها من النص المتحرك.

وأعلن بايدن خلال الخطاب عن ترشيحه امرأتين لمنصبين في قيادة وزارة الدفاع.