"مخيبة للأمال"... ردود فعل واسعة على ما قاله بيرس مورغان عن هاري وميغان

جاءت استقالة المذيع البريطاني بيرس مورغان من برنامجه الصباحي على قناة "أي تي في"، بعد ردود الفعل الواسعة حول تعليقاته بشأن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.

وأنهت الاستقالة إطلالة مورغان (56 سنة) بعد ست سنوات في البرنامج الصباحي للقناة البريطانية.

وقال مورغان في برنامجه الاثنين: "لم أصدق كلمة واحدة" مما قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا وينفري حول صحتها العقلية، وأنها عانت من ميول انتحارية.

وأشارت القناة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، تلقّت أكثر 41 ألف شكوى في هذا الشأن، وهذا ثاني أكبر عدد من الشكاوى تتلقاه الهيئة خلال 17 عاماً على إنشائها.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules.



As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme. — Ofcom (@Ofcom) March 9, 2021

​وأعلن متحدث باسم الهيئة أنها "فتحت تحقيقاً حول حلقة الاثنين من البرنامج وفق معايير الأذى والإساءة التي حددتها".

وأكدت القناة في تصريح لموقع "بي بي سي" أن مغادرة مورغان البرنامج الصباحي ستنفذ فوراً، لكنها رفضت الإفصاح عمن سيحلّ محله.

وقالت المديرة التنفيذية في "أي تي في" إنها "صدقت تماما ما قالته (ميغان)"، وأضافت أن القناة ملتزمة تماما تجاه موضوع الصحة العقلية.

ومن جانبها انتقدت مؤسسة "مايند الخيرية" التي تعنى بالصحة العقلية، وشريكة القناة في حملاتها حول الصحة العقلية تعليقات مورغان، ووصفتها بأنه "مخيبة للآمال".

​وقالت مؤسسة "مايند" عبر تويتر: "نحت خائبون وقلقون من رؤية تعليقات بيرس مورغان حول عدم تصديقه التجارب التي خاضتها ميغان بشأن أفكارها الانتحارية.

وأضافت: "من المهم عندما يطلب الناس المساعدة أو يشاركون تجاربهم في مجال الصحة العقلية السيئة، ينبغي أن يعاملوا بكرامة واحترام وتعاطف. نحن في محادثات مع أي تي في حول هذا في الوقت الحالي".

ونشر مورغان ما قاله عن الانتحار والصحة العقلية، في البرنامج على صفحته على تويتر، وقال: "عندما تحدثنا عن هذا بالأمس، قلت لا أصدق ما تقوله ميغان ماركل في هذه المقابلة "بشكل عام"، ولا يزال لدي مخاوف جدية بشأن صحة الكثير مما قالته".

وأضاف: "لكن اسمحوا لي فقط أن أعلق على قصة المرض العقلي والانتحار: من الواضح أن الأمر خطير للغاية ويجب أخذه على محمل الجد، خاصة وأنها تدعي أنها تواصلت مع عضو رفيع المستوى في القصر الملكي بشأن أفكارها الانتحارية ولم تلقى مساعدة أو علاج؟".

What I said on air today with regard to mental illness and suicide.

Cc @MindCharity 👇👇 pic.twitter.com/2tIDQLBeO2 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 9, 2021

​وأتت مغادرة مورغان عقب خلاف على الهواء مع مقدم الأرصاد الجوية ألكس بيرسفورد، الذي انتقد زميله الثلاثاء لاستمراره بالتهجم على الدوقة، ما دفع مورغان إلى مغادرة موقع التصوير، ثمّ عاد بعد عشر دقائق.