"لقاح جيد والباحثون الروس متمرسون"... رئيس لجنة خبراء ألمانية يؤكد دعمه لـ"سبوتنيك V"

قال توماس ميرتنز رئيس لجنة الخبراء الألمانية المعنية باستخدام اللقاحات المضادة لكورونا، إنه سيدعم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشار ميرتنز في تصريحات لصحيفة "راينشيه بوست"، نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، "إنه لقاح جيد، يبدو أنه سيحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي في وقت ما. الباحثون الروس متمرسون في اللقاحات".

وبحسب "رويترز" بدأت الهيئة المسؤولة عن تنظيم استخدام العقاقير في الاتحاد الأوروبي مراجعة اللقاح الأسبوع الماضي تمهيدا لموافقة محتملة على استخدامه.

ولفتت إلى أن الهيئة وافقت بالفعل على ثلاثة لقاحات غربية الصنع للاستخدام في دول التكتل ومن المتوقع منح لقاح رابع الموافقة قريبا.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح لقاح "سبوتنيك V" الروسي بالفعل في عدة دول أو يجري تقييمه لاعتماده في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التكتل يمكنه بدء التفاوض على اتفاق محتمل لشراء اللقاحات إذا طلبته أربع دول أعضاء على الأقل.

وبعيدا عن أوروبا، أعلنت المغرب اليوم الأربعاء تسجيل لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام على أراضيها، وفقا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمملكة المغربية. وقد تم تسجيل اللقاح في إطار الاستخدام الطارئ".

بذلك "تكون قد تمت إجازة لقاح "سبوتنيك V" على أراضي 48 دولة، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 1.2 مليار نسمة".

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.