البحرية النيجرية تطلق عملية "المياه الباردة" لمكافحة القرصنة

أطلقت البحرية النيجرية، اليوم الأربعاء، عملية "المياه الباردة" لمواجهة انعدام الأمن البحري وخاصة سرقة النفط الخام والقرصنة في منطقة عمليات القيادة البحرية المركزية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لقائد القيادة البحرية المركزية، الأميرال سيدو غاربا، الذي أعلن عن التدريبات يوم أمس الثلاثاء، فإن "الهدف العام هو الالتزام بتعليمات القيادة البحرية المركزية لتأمين المساحة البحرية للبلاد".

وأضاف بأن "جزءا من التدريبات سيمكن أفراد البحرية من القيام بدوريات متحركة لفحص المجرمين المتورطين في أعمال القرصنة والاختطاف والسطو البحري والتزويد بالوقود غير القانوني".

وشدد على أن "الهجمات المتواصلة ستستمر في التأثير على ثروات الأمة الاقتصادية إذا سمح لها بالاستمرار. لذا ستظهر التدريبات عزمنا على معالجة هذا الحدث المؤسف في المنطقة لدينا كجزء من جهود التصدي للقرصنة والتهديدات الاقتصادية الأخرى في منطقتنا البحرية".

وبالتالي، فإن "التدريبات هذه تتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية وبيانات المهمة لرئيس الأركان البحرية"، موضحا أن الهدف هو تحسين أداء البحرية النيجيرية لدورها الدستوري والاستجابة على وجه السرعة بإجراءات تتناسب مع تحديات الأمن القومي الأخرى.

ويعتمد سيناريو التدريبات على التهديدات البحرية الأكثر انتشارا والتي تحدث داخل منطقة القيادة البحرية المركزية.